В Мексиканском заливе произошел пожар. Горел газ, вырвавшийся из газопровода с глубины 78 м

“В 5.15 была зафиксирована утечка газа в 12-дюймовом подводном трубопроводе и пожар в море в 150 м от спутниковой платформы KU-C, расположенной в Кампече Сонда. Инцидент был устранен немедленно, были активированы протоколы безопасности”, – отметили в релизе.

Пожар был потушен около 10.45. По данным компании, люди во время пожара не пострадали. Petróleos Mexicanos пообещала провести анализ причин инцидента.

Газпровод расположен на глубине 78 м, уточнило Televisa.News.

Видео пожара опубликовали 2 июля в Twitter телеканала Televisa Veracruz.

“На тушение пожара направлены три судна”, – сообщили в твите.

#ULTIMAHORA | Explota línea submarina de #Pemex en la Plataforma KuSierra de 78 metros de profundidad. El accidente mantiene un incendio sobre la superficie, no se reportan lesionados. Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas. Pemex no ha emitido ningún tipo de comunicado. pic.twitter.com/Yt5KRlo4o9

— Televisa Veracruz (@televertv) July 2, 2021

Кадры пожара в Мексиканском заливе также опубликовал в Twitter журналист Мануэль Лопес Сан Мартин.

* Incendio registrado en aguas del Golfo de México

A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)

Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio

Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX

— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Директор океанических программ Центра биологического разнообразия Миеко Сакашита заявила, что пожар в Мексиканско заливе показал миру, что “морское бурение опасно”, об этом написало AP.

“Эти ужасные аварии будут продолжать наносить ущерб Персидскому заливу, если мы не прекратим раз и навсегда морское бурение”, – подчеркнула она.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг отреагировала на инцидент в Мексиканском заливе в Twitter. Она опубликовала видео пожара.

“Люди, находящиеся у власти, называют себя “климатическими лидерами”, открывая новые месторождения нефти, трубопроводы и угольные электростанции, предоставляя новые нефтяные лицензии на разведку будущих мест бурения нефтяных скважин. Это мир, который они оставляют для нас”, – написала Тумберг.

Meanwhile the people in power call themselves “climate leaders” as they open up new oilfields, pipelines and coal power plants – granting new oil licenses exploring future oil drilling sites.

This is the world they are leaving for us. https://t.co/4hQ8nm11Fd

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 3, 2021

