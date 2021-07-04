 

В мире сделали более 3,17 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

04.07.2021, 9:58, Новости дня
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Кампании вакцинации стартовали в 180 странах мира. Последний суточный показатель составил 40,5 млн введенных доз. 

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,28 млрд доз);
страны Евросоюза (377,8 млн доз, полностью вакцинированы 35% населения);
Индия (350,5 млн доз, полностью вакцинированы 4,5% населения);
США (329,9 млн доз, полностью вакцинированы 47,3% населения);
Бразилия (104 млн доз, полностью вакцинированы 12,9% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,8%).

Bloomberg отмечает, что в мире уже сделали достаточно прививок, чтобы полностью вакцинировать 20,7% населения Земли, но распределение вакцин неравномерное, и страны с высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем государства с низкими доходами.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 4 июля первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2 млн человек, полностью вакцинированы (получили две дозы) 841,3 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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