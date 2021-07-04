 

Организаторам речной прогулки в Москве пригрозили штрафом в миллион рублей

04.07.2021, 4:00, Новости дня
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Организаторам речной прогулки на теплоходе «Доброходъ» в Москве может грозить штраф до 1 миллиона рублей за нарушения мер против COVID-19, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

«ОАТИ совместно с ГКУ «Организатор перевозок» и транспортной полицией по ЦАО в ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявлены нарушения при оказании услуг гражданам на теплоходе «Доброходъ», осуществляющем речные прогулки по Москве-реке. В частности, организаторами экскурсий не приняты меры по обеспечению соблюдения требований социального дистанцирования пассажирами как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. Кроме того, не были соблюдены требования по использования СИЗ пассажирами, а также персоналом их обслуживающих», – цитирует РИА «Новости» Поплавского.

За выявленные нарушения ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

На фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.



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