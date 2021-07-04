 

Гагаузы посетовали на спешку Киева при выборе «коренных народов» Украины

04.07.2021, 4:00, Новости дня
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Закон «О коренных народах Украины» киевские власти принимали «очень быстро», поэтому гагаузов не признали коренным народом, сообщил глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло.

Он выразил радость «за крымчаков, крымских татар и караимов», объявленных «коренными», но подчеркнул, что гагаузы – «тоже коренной народ», который «живет здесь уже более 250 лет». Димчогло отметил, что его народ «полностью подпадает под определение коренного, не имея своего государственного образования где-либо в мире», пишет «Страна.ua».

«Мы подавали поправки к закону, предлагая признать гагаузов тоже коренным народом Украины. Но закон принимали очень быстро. И наши поправки не успели внести в закон», – сказал он, добавив, что гагаузам обещали «внести в закон поправки о признании коренным народом осенью».

Гагаузы – это тюркоязычный народ, который проживает преимущественно в Бессарабии (юг Молдавии и Одесская область Украины).

Напомним, Верховная рада Украины приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень. Суть закона в том, что всех граждан страны, представляющих различные этносы, делят на три категории – титульная нация, коренные народы, которым обещаны привилегии, и все остальные. Коренными народами объявлены крымские татары, крымчаки и караимы. 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, сравнив возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Путин отмечал, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.



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