Японская компания успешно запустила собственную ракету

Частная японская компания Interstellar Technologies успешно запустила ракету собственной разработки MOMO.

Запуск был осуществлен с космодрома на северном острове Хоккайдо. Ракета достигла максимальной высоты 99 км, после чего упала в Тихий океан. Предыдущие успешные испытания Interstellar Technologies осуществила в 2019 году. Кроме того, было проведено четыре неудачных запуска, передает ТАСС.

Длина ракеты составляет десять метров, диаметр 50 см, а вес около тонны. В этот раз, как и в прошлые, Interstellar Technologies собрала деньги на запуск с помощью краудфандинговой платформы. Стоимость проекта, по некоторым оценкам, составляет около 50 млн иен (445 тыс. долларов).

В компании надеются наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.