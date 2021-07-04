МВД Британии предложило сажать нелегалов в тюрьму на четыре года

Британские власти собрались ужесточить иммиграционное законодательство, свидетельствует проект закона, представленный МВД Великобритании.

Предлагается ввести уголовную ответственность за сознательный въезд в страну без необходимых документов и соответствующим образом увеличить наказание за это с шести месяцев тюрьмы до четырех лет. Лицам, которые оказывают услуги по нелегальной перевозке мигрантов, будет грозить пожизненное заключение (сейчас максимальный срок – 14 лет тюрьмы), передает ТАСС.

МВД хочет «привести в порядок устаревшую систему предоставления убежища» и «послать четкий сигнал мигрантам о необходимости серьезно подумать перед тем, как платить деньги контрабандистам». При этом в МВД указали, что зачастую мигранты отправляются в Великобританию на надувных лодках из стран ЕС, где «могли бы попросить убежище».

Напомним, газета The Times провела расследование и пришла к выводу, что полиция не в силах защитить тысячи девочек от сексуального насилия, в Британии тысячи детей регулярно пропадают без вести, подвергаясь сексуальному насилию со стороны мигрантов. Осенью сообщалось, что Великобритания поменяет правила предоставления убежища в королевстве, чтобы остановить приток нелегальных иммигрантов.