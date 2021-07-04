 

Бузова упрекнула Михалкова в «дешевом хайпе»

04.07.2021, 3:08, Новости дня
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Телеведущая и певица Ольга Бузова ответила режиссеру Никите Михалкову, который раскритиковал ее участие в спектакле «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина.

Бузова сообщила в Instagram, что уважаемый ею режиссер и «мэтр кино, обладатель премии «Оскар», позволяет себе публично оскорблять» ее и «указывать в какую профессию идти». Бузова напомнила, что вместе с дочерью Михалкова «каталась в одном проекте» (шоу «Ледниковый период»). «Мы с ней носочками обменивались и поддерживали друг друга», – сообщила она.

По словам Бузовой, Михалков, если желал «высказаться об игре» в спектакле, мог бы «взять у Нади телефон и позвонить». Как сообщила Бузова, Михалкову «уж точно не нужен этот дешевый хайп», который он «устроил, отвечая на вопросы журналистов». Будова пригласила его «во МХАТ на свой спектакль» 17 и 18 сентября. «И с огромным удовольствием выслушаю все ваши замечания или похвалу не публично, а в своей гримерной», – сообщила она.

Напомним, последней громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященом молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине. По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».



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