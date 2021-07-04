Девочки погибли из-за жары в машине в Ростовской области

Две малолетние девочки во время игры забрались в машину и умерли там от жары, информирует СУ СК по Ростовской области.

Следственным отделом по городу Донецк открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, «две девочки 2017 и 2019 годов рождения играли на территории двора по месту своего жительства». Они «залезли в автомобиль, который был припаркован возле дома».

Мать девочек, заметив «их отсутствие, начала поиски», но найти детей не смогла и обратилась в полицию. Детей нашли в машине, медики «констатировали их смерть». В качестве предварительной причины смерти названо «воздействие высокой атмосферной температуры», сообщается на сайте управления.

Напомним, также 3 июля отдел по городу Донецк открыл уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «ВАЗ 2112» врезался в дерево, в результате ДТП погибли два его пассажира 16 и 19 лет.