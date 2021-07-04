Режим ЧС введен во Флориде перед штормом «Эльза»

В 15 из 67 округов американского штата Флорида вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Рон Десантис.

Режим ЧС открывает местным властям доступ к некоторым дополнительным фондам, а также позволяет задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия – на штат движется тропический шторм «Эльза». Режим ЧС, в частности, введен в Майами-Дейд, где находится Серфсайд, передает ТАСС.

Напомним, многоэтажное здание частично обрушилось в Серфсайде 24 июня. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Погибли как минимум 24 человека, неизвестной остается судьба 124 человек.