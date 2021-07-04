 

Режим ЧС введен во Флориде перед штормом «Эльза»

04.07.2021, 2:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В 15 из 67 округов американского штата Флорида вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Рон Десантис.

Режим ЧС открывает местным властям доступ к некоторым дополнительным фондам, а также позволяет задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия – на штат движется тропический шторм «Эльза». Режим ЧС, в частности, введен в Майами-Дейд, где находится Серфсайд, передает ТАСС.

Напомним, многоэтажное здание частично обрушилось в Серфсайде 24 июня. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Погибли как минимум 24 человека, неизвестной остается судьба 124 человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / На Донбассе разминировали более 10 участков, определенных “Нормандской четверкой”

07.05 / Энергопотребление в РФ выросло на 4,9%

15.07 / СК завершил расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

15.10 / Богуцкая извинилась перед Качурой за “тупого ботинка”

22.05 / “Переносили бизнес домой”. Экс-супруга Андре Тана рассказала подробности развода

03.03 / США внесли в список санкций по Навальному три германских и одну швейцарскую компании

13.10 / США близки к сделке с Тайванем по продаже оружия

12.12 / Речь ведь не о России — связь конгрессмена США с китайской шпионкой не смутила спикера

10.06 / Дерматолог объяснила важность знания своего ожогового порога при загаре

27.01 / Против Порошенко и Байдена открыли два уголовных производства – адвокат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика