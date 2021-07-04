 

Сборная Украины с разгромным счетом проиграла команде Англии на Евро-2020

04.07.2021, 0:26, Новости дня
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Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев, сообщают информационные агентства.

Игра в Риме завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Англии. Голы забили Гарри Кейн (четвертая и 50-я минуты), Гарри Магуайр (46) и Джордан Хендерсон (63). 7 июля Англию ждет полуфинал против сборной Дании, днем ранее состоится полуфинальный мачтч между командами Италии и Испании. Решающая игра пройдет 11 июля, передает ТАСС.

В плей-офф ЧЕ вышли по две команды из шести групп, а также четыре лучшие сборные, ставшие третьими. Сборная Украины стала четвертой среди третьих команд, прошедших в плей-офф. В матче 1/8 финала ЧЕ сборная Украины победила команду Швеции. После того, как Украина в 1/8 прошла, а РФ – нет, многие россияне болели за украинскую сборную.



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