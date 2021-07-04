 

Армения поблагодарила Россию за помощь в возвращении пленных из Азербайджана

04.07.2021, 0:26, Новости дня
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Правительство Армении выразило благодарность Россию за содействие в возвращении 15 армянских военнопленных из Азербайджана, сообщил кабмин Армении.

Сообщается, что «15 пленных армян вернулись в Армению при посредничестве российской стороны». При этом Армения «в качестве жеста доброй воли предоставила Азербайджану карты минных полей», передает ТАСС.

Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил, что армянских военнослужащих доставили в Ереван самолетом ВКС России. Мурадов лично передал азербайджанской стороне карты минных полей. Он добавил, что РФ продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта.

Напомним, Азербайджан заявил, что Армения по инициативе России «предоставила Азербайджану карты примерно 92 тыс. противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах». В ответ «в качестве гуманного шага» азербайджанская сторона передала Армении 15 человек армянского происхождения, приговоренных решением суда к лишению свободы и срок назначенного наказания которых истек.



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