Армения поблагодарила Россию за помощь в возвращении пленных из Азербайджана

Правительство Армении выразило благодарность Россию за содействие в возвращении 15 армянских военнопленных из Азербайджана, сообщил кабмин Армении.

Сообщается, что «15 пленных армян вернулись в Армению при посредничестве российской стороны». При этом Армения «в качестве жеста доброй воли предоставила Азербайджану карты минных полей», передает ТАСС.

Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил, что армянских военнослужащих доставили в Ереван самолетом ВКС России. Мурадов лично передал азербайджанской стороне карты минных полей. Он добавил, что РФ продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта.

Напомним, Азербайджан заявил, что Армения по инициативе России «предоставила Азербайджану карты примерно 92 тыс. противотанковых и противопехотных мин, установленных во время оккупации в Физулинском и Зангиланском районах». В ответ «в качестве гуманного шага» азербайджанская сторона передала Армении 15 человек армянского происхождения, приговоренных решением суда к лишению свободы и срок назначенного наказания которых истек.