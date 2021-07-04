 

Англия разгромила сборную Украины в четвертьфинале Евро 2020

04.07.2021, 0:06, Новости дня
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Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан. Дубль сделал капитан сборной Англии Гарри Кейн (он забил на четвертой минуте первого и второго таймов), также в начале второго тайма забил Гарри Магуайр (46-я минута). Джордан Хендерсон установил окончательный счет в поединке на 63-й минуте.

МУЛЬТИМЕДИАОбзор лучших моментов первого тайма матча Украина – Англия. Видео: footballua.tv

Три из четырех голов англичане забили головой после розыгрышей стандартов.

МУЛЬТИМЕДИАГол Магуайра. Видео: footballua.tv

МУЛЬТИМЕДИАВторой гол Кейна. Видео: footballua.tv

МУЛЬТИМЕДИАГол Хендерсона. Видео: footballua.tv
Контекст:

Подробнее о ходе матча Украина – Англия можно прочесть в текстовой онлайн-трансляции издания “ГОРДОН”.

В полуфинале Евро сборная Англии сыграет против Дании, которая сегодня обыграла сборную Чехии. Игра пройдет 7 июля.

В другом полуфинале встретятся Испания и Италия (этот матч состоится 6 июля).

Выступление на чемпионате Европы 2020 года стало лучшим в истории для национальной сборной Украины: впервые команда вышла из группы и дошла до стадии четвертьфинала (на домашнем Евро в 2012 году, а также на ЧЕ 2016 Украина не преодолела групповой этап).


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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