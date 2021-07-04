 

Старая мебель и облупившаяся стена. Спивак показал “современную больницу” в Киеве

04.07.2021, 0:06, Новости дня
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На фото виден старый письменный стол, накрытый скатертью и стены, облицованные кафелем. С одной стены несколько плиток отпало. 

“Современная украинская больница. И это в центре столицы. Про периферию и говорить не хочется. Выживают за счет спонсоров и меценатов. Врачи пашут за копейки. Интернета и современного диагностического оборудования нет в половине лечебных учреждений”, – написал он. 

Спивак высказал убеждение, что в селах “еще печальнее”.

https://www.facebook.com/SpivakDmytriy/posts/4450111081674582

Он не уточнил,  в какой из столичных больниц сделан снимок, и что за помещение там запечатлено, но в комментариях к посту подчеркнул, что это центр Киева. 

По словам Спивака, на фото – последствия коррупции в Министерстве здравоохранения, так как он написал, что “собрал бы в одном месте всех министров здравоохранения, которые поголовно миллионеры, их замов и помощников и посадил бы лет на 20 с конфискацией всего украденного до третьей тещи”. 

“С…ки, миллиарды выделяются на медицину ежегодно. Миллиарды. Уроды. Мрази”, – добавил он. 

Контекст:

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год. В документе предусмотрено (.xlxs) финансирование Минздрава на уровне 159,189 млрд грн. На следующий день тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что это недостаточная сумма для финансирования медицины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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