Старая мебель и облупившаяся стена. Спивак показал “современную больницу” в Киеве

На фото виден старый письменный стол, накрытый скатертью и стены, облицованные кафелем. С одной стены несколько плиток отпало.

“Современная украинская больница. И это в центре столицы. Про периферию и говорить не хочется. Выживают за счет спонсоров и меценатов. Врачи пашут за копейки. Интернета и современного диагностического оборудования нет в половине лечебных учреждений”, – написал он.

Спивак высказал убеждение, что в селах “еще печальнее”.

https://www.facebook.com/SpivakDmytriy/posts/4450111081674582

Он не уточнил, в какой из столичных больниц сделан снимок, и что за помещение там запечатлено, но в комментариях к посту подчеркнул, что это центр Киева.

По словам Спивака, на фото – последствия коррупции в Министерстве здравоохранения, так как он написал, что “собрал бы в одном месте всех министров здравоохранения, которые поголовно миллионеры, их замов и помощников и посадил бы лет на 20 с конфискацией всего украденного до третьей тещи”.

“С…ки, миллиарды выделяются на медицину ежегодно. Миллиарды. Уроды. Мрази”, – добавил он.

Контекст:

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год. В документе предусмотрено (.xlxs) финансирование Минздрава на уровне 159,189 млрд грн. На следующий день тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что это недостаточная сумма для финансирования медицины.

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