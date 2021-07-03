Визит Лаврова в Бруней отменен из-за карантинных мер в этой стране

Визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Бруней, запланированный на 5 июля, отменен по карантинным обстоятельствам принимающей стороны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в государство Бруней-Даруссалам не состоится по карантинным обстоятельствам брунейской стороны», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

При этом визит Лаврова в Индонезию и Лаос «остается в силе», добавила дипломат.

В столице Брунея 5 июля должна была пройти встреча Лаврова с султаном Брунея и переговоры со вторым министром иностранных дел. 6 июля в Джакарте Лавров встретится с президентом Индонезии и проведет переговоры с министром иностранных дел. 7 июля российский министр встретится в Вьентьяне с президентом Лаоса, премьером страны, а также проведет переговоры с главой МИД, передает РИА «Новости».