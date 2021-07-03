Смерть после вакцинации Pfizer в Винницкой области. Мужчине делали прививку на работе, это была его первая доза

Она уточнила, что умерший получил первую дозу препарата.

“Вакцинация этого мужчины состоялась в 13.42, стало плохо ему в 18.00. Что касается симптомов, то я бы не сказала, что это реакция на вакцинацию. Прививка была для этого мужчины первой”, – сообщила Задорожная.

Она уточнила, что результаты вскрытия будут готовы на утро 4 июля. По предварительной информации, раньше этот мужчина не обращался за медицинской помощью. Его работа не была связана с вредным производством.

“Всего на предприятии было вакцинировано 135 человек, никаких реакций больше ни у кого не было”, – уточнила чиновница.

Житель Винницкой области умер 2 июля. Связана ли смерть мужчины напрямую с вакцинацией, на данный момент неизвестно. В министерстве отметили, что “случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19”.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 2 июля июня в Украине первую дозу вакцины получили более 2 млн человек, завершили иммунизацию почти 824 тыс. украинцев.

По данным Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Минздрава Украины, процент возникновения неблагоприятных событий после прививок от коронавируса составляет менее 1%. Из них 83,3% – это предусмотренные, а 16,7% – непредвиденные неблагоприятные события.

В Минздраве уточнили, что, по протоколам расследования летальных случаев, поступивших в ГЭЦ, все неблагоприятные события относятся к случайным событиям. Они имеют временную связь с проведенной прививкой. Ни одно из неблагоприятных событий не связано с вакцинацией от COVID-19, констатировали в министерстве.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—