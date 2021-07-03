 

“Конечно, ждем”. Песков пригласил Лукашенко в оккупированный Крым

03.07.2021, 22:18, Новости дня
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“Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем”, – сказал он, отвечая на вопрос журналистов программы “Москва. Кремль. Путин”.

Интервью Пескова выйдет на телеканале “Россия 1” 4 июля в 22.00, сообщило издание “Вести.Ру”.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе. 

2 июля Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. 1 июня он говорил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов из Беларуси в Крым.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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