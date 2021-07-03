 

Израильские разработчики представили накопитель толщиной в два атома

03.07.2021, 22:16, Новости дня
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Этот накопитель является самым тонким в мире, сообщили во время презентации израильские специалисты, демонстрируя свою новую разработку. Его создали в университете Тель-Авива. Толщина пленки здесь всего-то два атома!

Впрочем, важен не сам прототип, а технология, по которой он изготовлен. В будущем, как отмечают эксперты, она позволит создавать накопители огромной емкости, способные к сверхбыстрой передачи информации.

Переключения между отдельными сегментами осуществляется со скоростью миллионы раз в секунду, говорят разработчики. А сами сегменты настолько малы, что их также помещаются много миллионов на площади в одну стандартную монетку. И все же израильские специалисты намерены пойти еще дальше, создав пленку толщиной всего в один атом.



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