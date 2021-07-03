 

В Днепре у водителя микроавтобуса во время движения случился приступ эпилепсии. Он въехал в несколько машин и киоск

03.07.2021, 21:24, Новости дня
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Автобус сначала выехал на встречную полосу на улице Грушевского и въехал прямо в служебный автомобиль полицейских отдела аэроподдержки. Правоохранители возвращались на место дислокации после служебного задания.

Полицейские мгновенно среагировали. Выполнив маневр, они избежали столкновения с автобусом.

“Они сразу поняли, что мужчине за рулем плохо и нужна помощь”, – рассказали в МВД.

Далее автобус столкнулся еще с двумя транспортными средствами – маршрутным автобусом “Газель”, в котором находились пассажиры, и автомобилем Mitsubishi Lancer. Затем он въехал в киоск. Полицейские вызвали врачей и дополнительные экипажи патрульных. Инспекторы достали пострадавшего из микроавтобуса и оказали ему первую медицинскую помощь.

Оказалось, что у водителя Iveco случился приступ эпилепсии. Полицейские положили его в стабильное боковое положение и контролировали состояние до приезда врачей. Впоследствии его забрали врачи. В результате ДТП травмированы двое пассажиров маршрутки “Газель”. Полицейские также предоставили им первую медицинскую помощь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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