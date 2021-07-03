 

Курьеров на велосипедах в Москве могут обязать сдавать экзамены на знание ПДД

03.07.2021, 20:50, Новости дня
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Госавтоинспекция Москвы намерена предложить законодательно обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание ПДД, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве Александр Быков.

«Статистика показывает, что данная категория (курьеры на велосипедах) у нас зачастую нарушает правила дорожного движения, и в том числе попадает в ДТП. Наверное, необходимо сейчас будет сейчас проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций в том числе и принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на «Россию 24».

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников выразил мнение, что доступ к услугам агрегаторов такси следует давать водителем со стажем не менее трех лет и имеющим российское водительское удостоверение или права иностранного государства с русским языком в качестве государственного.



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