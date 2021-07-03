 

Сборная Дании обыграла команду Чехии в четвертьфинале Евро-2020

03.07.2021, 20:50, Новости дня
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Футболисты сборной Дании нанесли поражение команде Чехии в четвертьфинале чемпионата Европы.

Матч, прошедший в субботу в Баку, завершился со счетом 2:1 в пользу датчан. Голы в составе победителей забили Томас Дилейни (5-я минута) и Каспер Дольберг (42). У чехов отличился Патрик Шик (49), передает РИА «Новости».

За игрой на стадионе в Баку наблюдали 16 306 зрителей. Четвертым арбитром матча был житель России Сергей Карасев. 

В полуфинале сборная Дании сыграет с победителем матча между командами Украины и Англии, который состоится в субботу в Риме и начнется в 22.00 мск, передает ТАСС. Полуфинальный матч с участием датчан пройдет 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В другом полуфинале 6 июля сыграют сборные Италии и Испании.



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