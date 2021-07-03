 

В США заявили о кибератаках «связанных с Россией» хакеров на более 1 тыс. компаний

03.07.2021, 20:50, Новости дня
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Кибератака, осуществленная якобы связанными с Россией хакерами, затронула уже более 1 тыс. компаний в 17 странах, информирует американское агентство Bloomberg.

Оно приводит данные американской фирмы Huntress Labs, которая специализируется в сфере обеспечения кибербезопасности. По ее версии, первоначальной целью атаки с применением вирусов-вымогателей были примерно 20 компаний, которые предоставляют бизнесу различные услуги в информационной сфере, в том числе в удаленном режиме. Через системы этих компаний можно получить доступ к сетям их клиентов.

В материале также приводится комментарий специалиста Huntress Labs Джона Хэммонда. Как он полагает, «есть основания думать, что в итоге могут быть затронуты тысячи малых фирм», передает ТАСС.

Согласно оценкам Bloomberg, ущерб был нанесен, в частности, бизнес-структурам в Великобритании, ЮАР, Канаде, Аргентине, Мексике и Испании. В Швеции якобы из-за атаки в субботу не смогли открыть 800 магазинов.

По версии Bloomberg, за атакой могут стоять хакеры из группировки REvil. Агентство утверждает, что они якобы могут быть связаны с Россией. Хакеры из этой группировки якобы атаковали в конце мая сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. Кроме того, сообщалось, что «связанные с Россией» хакеры могут стоять за кибератакой вируса-вымогателя на международную ИТ-компанию Kaseya.

Напомним, 18 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы использовать собственные средства, чтобы пресечь действия хакеров, совершающих преступления якобы с территории России.

Ранее источники в администрации Соединенных Штатов сообщали, что президент США Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории РФ хакеров.

Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру».



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