В Днепре в результате ДТП погибла женщина, еще шесть человек травмированы – полиция

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

“Как предварительно установлено, 30-летняя водитель автомобиля Toyota Yaris двигалась по улице Набережная Победы. В районе перекрестка с улицы Мандрыковской она начала маневр поворота налево, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем BMW, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель Toyota Yaris погибла на месте. Травмы получили пассажир этого автомобиля, а также 38-летний водитель и четыре пассажира автомобиля BMW”, – говорится в релизе.

“Радіо Свобода” отметило, что пятерых травмированных доставили в больницу. Состояние четверых оценивают как средней тяжести, одного – как крайне тяжелое.

BMW, судя по снимкам, опубликованным полицией, сгорел полностью.

Фото: dp.npu.gov.ua

По факту ДТП открыли уголовное производство – по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

По данным МВД, в Украине в 2020 году на дорогах пострадало почти 32 тыс. человек, более 3,5 тыс. граждан (водители, пассажиры и пешеходы) погибли.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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