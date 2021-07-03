 

В Узбекистане ограничили работу “ВКонтакте”, Twitter и TikTok

03.07.2021, 20:30, Новости дня
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“В связи с нарушением требований ст. 27-1 закона Республики Узбекистан “О персональных данных” при обработке персональных данных граждан соответствующие социальные сети со 2 июля 2021 года внесены в “реестр нарушителей прав субъектов персональных данных”, и использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков”, – заявило ведомство.

Узбекский портал Kun.uz сообщил о замедлении работы соцсетей “ВКонтакте”, TikTok и Twitter, а также сервиса для видеосвязи Skype.

По информации портала Qalampir, пользователи Facebook и Twitter сталкиваются с перебоями в работе соцсетей. Эту же информацию подтвердило местное издание Zamin.

Контекст:

Комитет по инновационному развитию, информационной политике и информационным технологиям парламента Узбекистана 12 мая  предупредил, что Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, “Яндекс” должны соблюдать положения закона “О персональных данных”. Компании должны обеспечивать сбор, систематизацию и хранение персональных данных граждан Узбекистана в технических средствах и базах данных, расположенных на территории страны, и регистрировать их в государственном реестре персональных баз данных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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