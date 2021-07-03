 

В США разработали технологию, позволяющую увеличить эффективность ветрогенераторов

03.07.2021, 20:28, Новости дня
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Результаты недавнего исследования, проведенного в американском университете Карнеги, позволят значительно улучшить эффективность работы ветрогенераторов. В частности, ученые разработали новую систему, по которой можно выбирать наиболее оптимальные места для расположения работающих от энергии ветра турбин.

Исследователи сумели доказать, что слишком большое количество ветряных турбин на небольшой площади меняет структуру потоков воздушных масс и даже иногда замедляет скорость ветра. В результате не удается получить то количество энергии, на которое рассчитывали инженеры и инвесторы.

Полученные в результате исследований данные позволят лучше планировать ветропарки и использовать неисчерпаемую энергию ветра с максимальной эффективностью.



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