Американские ученые обнаружили ранее неизвестный класс клеток в человеческом мозге

Американские ученые после длительных исследований сумели обнаружить целую популяцию ранее неизвестных науке клеток человеческого мозга. Подробнее о них можно узнать из публикации в журнале Science.

В частности, это клетки отвечают за интуитивную способность узнавать, например, человеческие лица. Помните знаменитую фразу: «Кажется, я где-то вас встречал». Она, в общем, и является результатом работы этих самых клеток.

Ученые напоминают, что исследование человеческого мозга в мире ведутся уже более полстолетия. За это время удалось открыть немало разновидностей сенсорных клеток. В данном же случае удалось определить одну из самых старых из них, которую также иногда называют «бабушкиным нейроном».