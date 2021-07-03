 

Американские ученые обнаружили ранее неизвестный класс клеток в человеческом мозге

03.07.2021, 19:34, Новости дня
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Американские ученые после длительных исследований сумели обнаружить целую популяцию ранее неизвестных науке клеток человеческого мозга. Подробнее о них можно узнать из публикации в журнале Science.

В частности, это клетки отвечают за интуитивную способность узнавать, например, человеческие лица. Помните знаменитую фразу: «Кажется, я где-то вас встречал». Она, в общем, и является результатом работы этих самых клеток.

Ученые напоминают, что исследование человеческого мозга в мире ведутся уже более полстолетия. За это время удалось открыть немало разновидностей сенсорных клеток. В данном же случае удалось определить одну из самых старых из них, которую также иногда называют «бабушкиным нейроном».



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