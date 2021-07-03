 

Три этапа «Шелкового пути» пройдут в РФ вместо Монголии

03.07.2021, 19:03, Новости дня
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Еще три этапа ралли-рейда «Шелковый путь» пройдут в РФ вместо отмененной части в Монголии, гонка завершится 6-го июля, сообщил руководитель проекта Владимир Чагин.

«Со своими коллегами сделали все возможное и невозможное, чтобы организовать гонку, найти выход из ситуации, в которой все мы оказались. Мы проведем еще три гоночных дня на Алтае, финишируем 6-го июля и проведем красивую финишную церемонию», – сказал Чагин, передает РИА «Новости».

Он назвал принятое решение самым сложным в своей карьере. «На первом месте стоит здоровье людей. Мозговой штурм шел круглые сутки два дня, искали возможность сохранить каждый километр гонки, чтобы она сохранила статус чемпионата мира по ралли-рейдам FIM и Кубка мира по ралли-рейдам FIA. Самым оптимальным будет решение провести еще три дня гонки на Алтае. Завтра будет марафонский этап», – продолжил Чагин.

В субботу часть ралли-рейда «Шелковый путь» по территории Монголии была отменена из-за распространения коронавируса и бубонной чумы. 



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