 

Суд в Бразилии одобрил расследование против президента из-за закупки Covaxin

03.07.2021, 19:02, Новости дня
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Верховный федеральный суд Бразилии разрешил начать расследование в отношении президента Жаира Болсонару в связи с закупкой индийской вакцины от коронавируса Covaxin по завышенной цене, информирует портал G1.

Судья Верховного федерального суда Бразилии Роза Вебер удовлетворила просьбу Генпрокуратуры страны и разрешила начать расследование против президента Жаира Болсонару о предполагаемом должностном преступлении по делу Covaxin. Первоначальный срок расследования – 90 дней, передает РИА «Новости».

Согласно данным портала G1, Болсонару был извещен о возможных нарушениях в покупке препарата еще несколько месяцев назад. Расследование должно установить, принял ли президент какие-либо меры в связи с этим.

Ранее газета Estado de Sаo Paulo со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы сообщала, правительство Бразилии подписало контракт на покупку 20 млн доз вакцины на общую сумму 1,6 млрд реалов (более 320 млн долларов). Цена дозы была согласована на уровне 15 долларов. Вместе с тем в секретной телеграмме бразильского посольства в Нью-Дели отмечалось, что препарат компании Bharat Biotech оценивается в 100 рупий (примерно в 1,34 доллара).

Бразильские сенаторы от оппозиции обратились в Федеральный верховный суд, чтобы тот разрешил расследование против президента страны из-за закупки индийской вакцины. Левые и центристские партии Бразилии представили в Палату депутатов прошение об импичменте Болсонару.



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