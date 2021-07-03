 

В Кремле планируют укреплять “братские связи” между русскими и украинцами

03.07.2021, 18:42, Новости дня
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В частности, в разделе о достижении целей внешней политики РФ среди задач указано “укрепление братских связей между русским, белорусским и украинским народами”. В то же время не уточняется, каким образом в Кремле собираются это делать.

Кроме того, в документе прописана задача “укрепления позиций русского языка как языка международного общения”, а также “оказание поддержки соотечественникам”, проживающим за рубежом, в сохранении их “общероссийской культурной идентичности”.

Контекст:

30 июня Путин заявил, что считает украинцев и россиян “одним народом” и поэтому Украину не внесли в список “недружественных стран” в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг: “Давайте, наконец-то, расставим точки над “i”. Мы точно не один народ”.

Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировала Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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