 

В Японии сошел селевой оползень. Около 20 человек пропали без вести

03.07.2021, 18:42, Новости дня
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По данным полиции, поток смыл не менее 10 домов, движение автомобилей по улицам затруднено. На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб. Местные власти обратились за помощью к силам самообороны Японии. Из-за дождей более 1,5 тыс. семей в префектуре остались без электроэнергии.

Breaking: At least 20 missing after landslide in Atami, Japan. pic.twitter.com/iQlrkqqNYx

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 3, 2021

Японское агентство Kyodo сообщило о двух погибших в результате схода оползня. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга созвал экстренное совещание с министрами и поручил им работать с местными властями над установлением ущерба. Он призвал людей быть готовыми к эвакуации.

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— Nakajima Mako (@522Kmkm) July 3, 2021

Проливной дождь нарушил работу системы общественного транспорта. Оператор Central Japan Railway Co. сказал, что движение сверхскоростных поездов Shinkansen приостановили на участках между Токио и станцией Син-Осака.

В префектуре Сидзуока несколько дней идут сильные ливни. По данным местной метеорологической обсерватории, в Атами выпало в 1,6 раза больше месячной нормы осадков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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