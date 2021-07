В Японии сошел селевой оползень. Около 20 человек пропали без вести

По данным полиции, поток смыл не менее 10 домов, движение автомобилей по улицам затруднено. На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб. Местные власти обратились за помощью к силам самообороны Японии. Из-за дождей более 1,5 тыс. семей в префектуре остались без электроэнергии.

Японское агентство Kyodo сообщило о двух погибших в результате схода оползня. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга созвал экстренное совещание с министрами и поручил им работать с местными властями над установлением ущерба. Он призвал людей быть готовыми к эвакуации.

Проливной дождь нарушил работу системы общественного транспорта. Оператор Central Japan Railway Co. сказал, что движение сверхскоростных поездов Shinkansen приостановили на участках между Токио и станцией Син-Осака.

В префектуре Сидзуока несколько дней идут сильные ливни. По данным местной метеорологической обсерватории, в Атами выпало в 1,6 раза больше месячной нормы осадков.

