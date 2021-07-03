 

Убита вдова отравленного девять лет назад самарского банкира

03.07.2021, 18:08, Новости дня
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Вдова отправленного в 2012 году замглавы самарского филиала Россельхозбанка Екатерина Пузикова найдена мертвой с черепно-мозговой травмой в своей квартире в Самаре, следователи возбудили уголовное дело.

«Сегодня утром дома был обнаружен труп Екатерины Пузиковой с несколькими ножевыми ранениями», – сообщил адвокат Андрей Соколов, передает РИА «Новости».

Эту информацию подтвердили и в региональном СК. «3 июля 2021 года в 10.00 (9.00 мск) в квартире, расположенной в одном из жилых домов по улице Садовой Ленинского района Самары, обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений в области головы. По предварительным данным, повреждения нанесены твердым тупым предметом… По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», – говорится в сообщении регионального СУ СК России.

Как отметил источник в силовых структурах региона, сейчас следствие устанавливает всех лиц из окружения Пузиковой, будут допрошены все члены семьи, включая проживавшего с ней президента федерации профессионального кикбоксинга региона Алексея Ряскова.

Напомним, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, были госпитализированы с признаками отравления, а 20 марта Пузиков скончался в больнице. Следствие полагало, что его супруга Екатерина, решив убить мужа «в связи с возникшим чувством ревности из мести за совершенные супружеские измены», подмешала в пищу отравляющее вещество. Екатерина Пузикова дважды признавалась виновной в убийстве судом первой инстанции, однако оба раза приговоры были отменены.

Тем временем, новый избранник Пузиковой – Алексей Рясков заявил, что вместе с родителями своей возлюбленной в 2017 году заплатил 15 млн рублей за ее оправдательный приговор по делу об отравлении в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.

«В этом видео мое обращение и мое признание… В 2017 году я помог уйти от ответственности за убийство Пузиковой Екатерине Григорьевне (в девичестве – Сокирская). Тогда в 2017 году я, Рясков Алексей Александрович, ее отец Сокирский Григорий Степанович, ее мама Елена Николаевна собрали 15 миллионов рублей и передали одному из работников областного суда. Екатерину Григорьевну оправдали», – заявил Рясков на видео, опубликованном в Instagram.



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