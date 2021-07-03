 

Качиньский переизбран главой правящей в Польше партии

03.07.2021, 18:08, Новости дня
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Глава правящей в Польше с 2015 года партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский переизбран на пост лидера этого политического объединения. Об этом было объявлено по итогам съезда партии.

«Я в последний раз встаю во главе «Закона и справедливости», – сказал Качиньский, подчеркнув, что перед партией сейчас много вызовов, передает ТАСС.

Как признал Качиньский, в партии много проблем, из-за которых ее рейтинги падают. По его словам, нужно избавиться от людей, которые вредят партии, сделать ставку на поддержку деревни и продолжать программу по экономическому развитию страны и социальной поддержке населения.

72-летний Ярослав Качиньский непрерывно руководит партией «Закон и справедливость» с января 2003 года. Сейчас он является самым влиятельным политиком в Польше. Помимо руководства партией власти он занимает пост вице-премьера и курирует вопросы национальной безопасности.



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