Качиньский переизбран главой правящей в Польше партии

Глава правящей в Польше с 2015 года партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский переизбран на пост лидера этого политического объединения. Об этом было объявлено по итогам съезда партии.

«Я в последний раз встаю во главе «Закона и справедливости», – сказал Качиньский, подчеркнув, что перед партией сейчас много вызовов, передает ТАСС.

Как признал Качиньский, в партии много проблем, из-за которых ее рейтинги падают. По его словам, нужно избавиться от людей, которые вредят партии, сделать ставку на поддержку деревни и продолжать программу по экономическому развитию страны и социальной поддержке населения.

72-летний Ярослав Качиньский непрерывно руководит партией «Закон и справедливость» с января 2003 года. Сейчас он является самым влиятельным политиком в Польше. Помимо руководства партией власти он занимает пост вице-премьера и курирует вопросы национальной безопасности.