Morgenshtern получил солнечный удар в Турции
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“Маленький отрывочек из медового месяца. Че сказать. Столько счастья и эмоций не было за всю жизнь реально. Даже время на телефон тратить неохота. Закончилось все, как всегда, капельницей”, – написал он.
В опубликованном видео рэпер уточнил, что у него солнечный удар: “Отдых заканчивается. Солнечный удар. Солнце у…бало”.
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Контекст:
На отдых российский рэпер отправился с Диларой Зинатуллиной, с которой состоит в отношениях с 2017 года. В 2019 году пара расставалась, но в конце 2020-го возобновила отношения.
В Украине Morgenshtern скандально известен тем, что 28 апреля был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ отмечали, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости.
17 июня стало известно, что Валеев подал иск в Окружной админсуд Киева, в котором обжаловал решение Службы безопасности Украины.
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