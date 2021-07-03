Morgenshtern получил солнечный удар в Турции

“Маленький отрывочек из медового месяца. Че сказать. Столько счастья и эмоций не было за всю жизнь реально. Даже время на телефон тратить неохота. Закончилось все, как всегда, капельницей”, – написал он.

В опубликованном видео рэпер уточнил, что у него солнечный удар: “Отдых заканчивается. Солнечный удар. Солнце у…бало”.

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Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST * (@morgen_shtern)

Контекст:

На отдых российский рэпер отправился с Диларой Зинатуллиной, с которой состоит в отношениях с 2017 года. В 2019 году пара расставалась, но в конце 2020-го возобновила отношения.

В Украине Morgenshtern скандально известен тем, что 28 апреля был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ отмечали, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости.

17 июня стало известно, что Валеев подал иск в Окружной админсуд Киева, в котором обжаловал решение Службы безопасности Украины.

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