В Украине не хватает 2,5 тыс. судей, к концу года число вакансий еще увеличится – Вениславский

“Действительно, около 2,5 тыс. вакансий уже, и к концу года их количество увеличится. Как раз противодействие, которое в зале Верховной Рады оказывали наши политические оппоненты, свидетельствует об их заинтересованности в том, чтобы судебная власть как можно дольше оставалась в таком незаполненном, подвешенном состоянии”, – сказал он.

Вениславский считает, что вакансии удастся быстро заполнить.

“И конкурсы на должности судей Апелляционного суда, Верховного Суда свидетельствуют о том, что профессия судьи на сегодняшний день является достаточно востребованной, учитывая и финансовую составляющую, и социальные гарантии. Поэтому я уверен, что вакансии будут заполнены достаточно быстро профессиональными судьями”, – отметил он.

Контекст:

Всего в Украине около 7,2 тыс. должностей судей в судах всех инстанций, еще в январе из этого числа вакантны были 1,9 тыс. должностей, сообщал “Укринформ”. Замглавы Высшего совета правосудия объяснял, что сейчас не работает Высшая квалификационная комиссия судей, которая занимается проведением конкурсов на должности судей. Он прогнозировал, что в случае, если ее не запустят, до конца года дефицит судей будет 60%.

3 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о ВККС. Посольство США и представительство Европейского союза в совместном заявлении от 16 июня призывали учесть позицию Венецианской комиссии и предоставить международным экспертам решающее право голоса при формировании ВККС.

29 июня Рада приняла закон в целом.

Согласно закону, ВККС будет состоять из 16 членов. Восемь из них хотят назначить из числа судей или судей в отставке. ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов.

После того как все члены ВККС будут избраны, комиссия сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции. Закон еще не подписан президентом.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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