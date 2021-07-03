 

“Шикарные формы”, “Пожар”. Ани Лорак засветила грудь в телесном боди

03.07.2021, 17:48, Новости дня
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В подписи к посту она анонсировала трансляцию шоу DIVA, в котором принимает участие, а также выразила поддержку украинской сборной по футболу, которая сегодня сыграет в 1/4 Евро 2020 с Англией.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

“Шикарные формы!”, – прокомментировал petrov0407.

“А без фотошопа эту же можно выложить?”, – написала natalija07021.

“Ну сколько можно оголяться? Видели уже все, не надоело?”, – спросила anna.komisarova49.

“Ух какая фотка. Пожар”, – отметила ll_tatyana_al_sl.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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