Накануне анонса компания Huawei показала смартфон Nova 8i

Как правило, такие утечки информации происходят через «своих» инсайдеров. Но компания Huawei решила показать широкой публике новую модель своего смартфона Nova 8i своими, так сказать, силами.

Правда, китайская компания также использовала «провинциальный» ресурс для своей неофициальной презентации. Вся информация была слита через малазийский сайт.

В частности, стало известно, что конструкция новой модели смартфона будет основана на чипсете Qualcomm Snapdragon 662. В минимальной комплектации это означает наличие 8 Гб оперативной и 128 Гб основной памяти. Само устройство будет работать на Android с фирменной прошивкой EMUI 11. Впрочем, производитель намекает на возможную предустановку в будущем HarmonyOS 2.0.