Экземпляры Cadillac SRX и Saab 9-4X попали под отзыв

Корпорация General Motors отзывает 380498 экземпляров Cadillac SRX и родственной модели Saab 9-4X.

В уведомлении об отзыве, направленном национальным управлением безопасности дорожного движения США, General Motors сообщает, что некоторые экземпляры моделей SRX и 9-4X могли получить неправильное обслуживание, требующее регулировки рычага схождения задней подвески. В редких случаях дилеры или независимые ремонтные мастерские могли не соблюдать процедуры, предусмотренным автопроизводителем, по затяжке контргайки в регуляторах схождения в соответствии с техническими требованиями.

Схождение рычага со временем может ослабнуть и, если это произойдет, привести к раскачиванию или блужданию автомобиля при движении на высокой скорости на шоссе, попаданию воды или других коррозионных элементов в резьбу внутри регулятора. General Motors отмечает, что в редких случаях соединение может полностью разъединиться, что увеличивает риск аварии.

Под отзыв попали 380362 автомобиля Cadillac SRX, выпущенных в период с 14 апреля 2009 года по 29 января 2016 года, а также 136 машин Saab 9-4X, сошедших с конвейер в период с 1 февраля по 13 сентября 2011 года.

Водители отзываемых транспортных средств могут получать всевозможные предупреждения, касающиеся проблемы, в том числе сообщения Service Traction Control, Service Stabilitrak, Service Rear Axle, а также могут видеть, что контрольная лампа неисправности Stabilitrak мигает или постоянно горит.

В рамках отзывной кампании дилерские центры General Motors заменят регулируемое звено схождения на конструкцию, которая вовсе не требует регулировку. Автопроизводитель возместит все расходы владельцам, на машинах которых был проведен ремонт переднего звена до отзыва. Отзывная кампания стартует 9 августа.