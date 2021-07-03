В Новосибирске разработали специальный браслет для детей с аутизмом

На самом деле, умный браслет является частью системы, разработанной специально для детей, страдающих аутизмом, сообщили в компании AutismCare.

Общая задача простая и, в то же время, невероятно сложная, поясняют специалисты. Необходимо было создать специальный сервис, который бы сигнализировал об изменении эмоционального состояния ребенка.

Такие сигналы помогут родителям или опекунам вовремя распознать момент наступления стресса и не допустить до нервного срыва ребенка, который, в силу своего состояния, не выдает внешних признаков появления проблемы до последнего момента. Сейчас разработчики стараются максимально уменьшить размеры такого умного браслета, чтобы он нормально размещался на детской ручке.