В Совфеде заявили о попытке Киева придать политический подтекст инциденту с рыбаками

Украина пытается придать рядовому происшествию с рыбацким судном в Черном море политический подтекст, отвечать на заявления Киева о якобы отказе в оказании помощи не следует, сообщил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Я не думаю, что надо какие-то ноты принимать и так далее. Так мы ноты начнем принимать уже по разным бытовым или производственным вещам, которые происходят на Украине. Мы свое дело сделали, поступили по общепринятым международным стандартам. … Если они делают такие заявления, то это фактически переводится в какую-то политическую плоскость», – сказал Цеков ТАСС.

Крымский сенатор напомнил, что из Киева в адрес РФ регулярно звучат подобные заявления. «Спорить с ними по этому поводу и доказывать, что (помощь была оказана), я думаю, не надо», – считает Цеков.

В субботу Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что украинское рыболовецкое судно ОД-2592 терпит бедствие и просит помощи в информировании властей Украины об аварии. На помощь экипажу был направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота. В то же время в Росморречфлоте заявили, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы. Однако позже Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам.