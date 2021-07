В TikTok нашли блогера – “близняшку” актрисы Дженнифер Энистон. Видео

В ролике блогер занимается липсинком – открывает рот под звуковую дорожку из сериала “Друзья”, а именно под фрагмент разговора Рейчел (которую сыграла Энистон) с Моникой.

@she_plusthree

You know what I mean?

* original sound – Friends

В комментариях большинство пользователей поражаются схожестью блогера с именитой актрисой.

“Я правда думала, что это Дженнифер Энистон. Вау”, – пишет Элисон Сингерс.

“А я еще подумала, когда Дженнифер сделала тату на руке”, – отвечает ей Сара Боусер.

Скриншот: she_plusthree / TikTok

Другая подписчица Аманда Кристин предложила отметить в комментариях саму Энистон, чтобы свести ее вместе с блогером. На это Тренель ответила, что только за, и тегнула американскую телеведущую Эллен Дедженерес. По мнению блогера, Дедженерес могла бы осуществить эту затею.

Скриншот: she_plusthree / TikTok

В комментариях также отметились журналисты агрегатора новостей Yahoo Life, пошутив, что они были рады видеть блогера в спецвыпуске сериала “Друзья”.

Скриншот: she_plusthree / TikTok

—