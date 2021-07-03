“Когда ты артистка, но дети хотят есть”. Приходько в купальнике у плиты показала, как готовит пюре

В первом ролике певица в бассейне в замедленной съемке изображает львицу. На втором – в том же наряде готовит обед своим детям.

“Мама вылезла из бассейна, где снимали фешен, и делает пюрешку”, – комментирует за кадром ее дочь Нана.

“Как оно зачастую бывает, когда ты артистка, но дети хотят есть”, – подписала оба видео певица.

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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

“Мне нравится ваш второй образ, очень мило, по-домашнему, по-семейному, идеальное сочетание артистки и мамы”, – прокомментировала yuliana_ulman.

“Класс! Какие все женщины артистки, но всегда мысли только о детях”, – добавила pepyzhova.

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу “Фабрика звезд 7”. В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.

25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

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