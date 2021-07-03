 

Каждый второй украинец планирует летом выехать на отдых – опрос

03.07.2021, 14:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На первом месте по популярности, как и год назад, – отдых в Карпатах и других местах Украины (18,8%). На втором месте по популярности – отдых на дачах и загородных домах (11,3%). Третье место занимает отдых за границей – 9,2%. В Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев”, – говорится в отчете КМИС.

В то же время, количество украинцев, кто не имеет возможности куда-то поехать, составляет 23%.

Отмечается, что чем старший возраст у респондентов и ниже их доход, тем больше тех, кто планирует остаться дома на отдых.

Согласно данным опроса, отдыхать летом на даче или в загородном доме больше планируют жители городов, а за границей – жители сел.

Опрос проводился 8–9 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2007 респондентов у 108 населенных пунктах в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5 % – для показателей, близких к 10%.

Контекст:

Как отмечали в Украинской ассоциации турагентств, за первые три месяца этого года поток украинских туристов на отдых за границу превысил уровень 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / В ООН признали образцовым опыт РФ в сохранении амурских тигров

02.08 / Белый дом: Трамп не рассматривал возможность отсрочки выборов

09.12 / Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали»

26.06 / Верещук: Когда Порошенко начинает говорить о морали и поучать действующую власть – это режет слух

06.08 / ФСБ изъяла у нелегальных оружейников почти 120 стволов

07.02 / РВИО отреагировало на травлю сторонниками Навального ветерана Артеменко

27.09 / Во время крушения АН-26 погиб сын депутата Николаевского областного совета

13.10 / Презентация смартфонов Huawei Mate40 назначена на 22 октября

07.08 / В Омске приступили к строительству крытой ледовой арены

21.04 / “Динамо” и “Заря” сыграют в финале Кубка Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика