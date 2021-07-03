В новой операционной системе Microsoft изменила «синий экран смерти»

Пользователи, которые получат электронные устройства на новой операционной системе Windows 11, больше не увидят «синего экрана смерти» ни при каких обстоятельствах. Разработчики из компании Microsoft заменили его черным аналогом.

Данное изменение предусмотрено в полнофункциональной версии ОС, которая должна выйти в ближайшее время и стать доступной для всех желающих.

Разработчики напомнили об истории изменений в «синем экране смерти». Например, что трансформации такого рода в последний раз происходили девять лет назад, когда с выходом очередной версии ОС Windows 8.1 в критической ситуации стал отображаться грустный смайлик. Впрочем, еще через 4 года начали отображать еще и QR-код.