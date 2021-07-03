В РФ стартовали продажи умных экранов Huawei Vision S

По сообщению из китайской компании Huawei, в РФ уже начались официальные продажи новых умных экранов модели Vision S. У данных устройств есть несколько особенностей, которые наверняка понравятся отечественным пользователям, говорят эксперты.

Во-первых, есть возможность посмотреть, как экран работает на фирменной китайской операционной системе HarmonyOS. До сих пор на такие виды продукции, как умные экраны, эта ОС не устанавливалась. Во-вторых, приятным для россиян сюрпризом станет поддержка отечественных голосовых помощников «Салют».

Производитель также сообщает, что экраны данной модели с диагональю 55 дюймов будут продавать по 59 990 рублей, а с диагональю 65дюймов – по 89 990 рублей.