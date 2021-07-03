 

CNN – жизнь на воде — апартаменты на мегаяхте «Мечта» доступны только самым богатым

03.07.2021, 14:06, Новости дня
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Новая яхта-лайнер Somnio, планируемая к пуску на воду в 2024 году, станет первой в мире яхтой для постоянного проживания, пишет CNN. На шестиэтажном судне будет находится 39 апартаментов: цена на них начинается от $11 млн. По словам создателей проекта, уровень обслуживания будет сравним с семизвёздочным отелем.


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Забудьте «супер-яхты», пишет CNN: скоро появится новое люксовое судно, настолько огромное, что его называют яхтой-лайнером. Новый корабль называется Somnio (по-латыни это означает «мечта»): его спуск на воду планируется в 2024 году.

Как пишет издание, строительством яхты займётся норвежский производитель VARD. Общая сумма, затраченная на постройку, составит примерно $600 млн. Гигантская яхта будет иметь на своём борту 39 апартаментов, расположенных на шести этажах, а также рестораны, бары и клуб. Как отмечает CNN, цены на апартаменты начинаются от $11 млн. Личности их владельцев будут держаться в секрете. В стандартный набор каждого из апартаментов будут входить тренажёрный зал, библиотека и веранда. Создатели проекта подчёркивают, что уровень проживания на яхте будет сравним с обслуживанием в семизвёздочном отеле.

«Somnio будет единственной в мире яхтой для проживания. Она разработана для того, чтобы соответствовать стандартам жизни ради возможностей», — приводит издание слова одного из сооснователей проекта Эрика Бредье.

Кроме того, в свете пандемии коронавируса, на яхте приняты меры медицинской безопасности, пишет издание. По словам создателей проекта, на борту будет предоставлено медицинское обслуживание мирового класса. Также отмечается, что яхта будет служить не только в качестве места проживания, но и в качестве исследовательской базы. С её помощью учёные смогут изучать мировой океан.



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