Daily Wire – популярный американский журналист обнаружил незаконную слежку со стороны спецслужб

В недавнем выпуске своей программы журналист Fox News Такер Карлсон заявил, что получил достоверную информацию о том, что Агентство национальной безопасности США перехватывает его электронные письма и сообщения в поисках компромата. По мнению ведущего Daily Wire Мэтта Уолша, слежка за собственными гражданами и политические манипуляции вполне в духе американских спецслужб.

Во вчерашнем выпуске своей программы Такер Карлсон сделал шокирующее заявление. Я называю его шокирующим — по крайней мере, для совсем забывчивых и наивных. Как бы то ни было, вот что он сказал.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: В войне с терроризмом, которая ведётся уже 20 лет, произошла смена целей. Теперь война с терроризмом направлена против американских граждан — противников режима. Мы видели это 6 января. Пару недель назад мы говорили вам, исходя из формулировок опубликованных обвинительных заключений, что ФБР явно заранее знало, что в тот день в Капитолии будут беспорядки. Агенты, с которыми мы беседовали на этих выходных, подтвердили, что это правда. Цитирую: «У ФБР были осведомители в этой толпе — тайные осведомители, доносчики. Это на сто процентов точно».

Но правительство следит не только за участниками политических акций протеста. Вчера разоблачитель из государственных органов США связался с нами, чтобы предупредить, что АНБ — Агентство национальной безопасности — следит за нашими электронными сообщениями и планирует слить их, чтобы добиться закрытия нашей программы.

Это шокирующее утверждение. В другое время мы бы восприняли его скептично. Слежка АНБ за американскими гражданами — дело противозаконное. Это преступление. У нас не страна третьего мира, в Америке ничего подобного не должно происходить. Но, к сожалению, происходит. Разоблачитель, осведомлённый в силу своей должности, повторил нам информацию об истории, над которой мы работаем. Эту информацию можно было почерпнуть только напрямую из моих текстовых сообщений и электронных писем. Других источников этой информации быть не может. Точка. АНБ захватило эту информацию без нашего ведома и с политическими целями. Администрация Байдена за нами шпионит. Мы получили подтверждение.

Думаю, вот что вы услышите по этому поводу. У левых будет две тактики ответа на эти заявления. Мы это уже видим. На самом деле, сначала одна тактика, потом другая. Первая тактика — это просто отрицать, говорить, что это абсолютно невозможно. «Наши разведывательные агентства никогда бы так не поступили! Наши разведывательные агентства благожелательны и добры!» Даже притом, что мы знаем о слежке АНБ за американскими гражданами — это подтверждено, мы это уже знаем. «Они бы никогда так не поступили! Это абсурд».

Даже некоторые так называемые консерваторы, в том числе Джона Голдберг, как только это прозвучало в эфире, заявили: «Невозможно! Этого не было! Это не может быть правдой! Я знаю АНБ совсем с другой стороны! Да ладно вам! Я знаю это АНБ, это хорошие люди, они никогда на такое не пойдут». Вот первая тактика — просто обвинить Такера Карлсона в том, что он всё это придумал, высосал из пальца.

Но потом, при появлении новых доказательств, которые даже они не смогут отрицать, тактика сразу же изменится. Они будут говорить: «Хорошо, они шпионят за ним. Но я этому рад, потому что он террорист».

В данный момент мы видим понемножку и того, и другого. «Это неправда! Но, даже если бы это было правдой, это было бы нормально!» Но в конечном итоге вы увидите резкую смену тактики, когда уже нельзя будет отрицать, что это действительно происходит, что это происходило. Тогда они скажут: «Да, и мы этому рады!»

Левые всё больше сдвигаются в эту сторону, радостно демонстрируя свою власть. Как мы всегда говорим, это одна из причин того, почему указывать на лицемерие левых практически бесполезно. Ведь в этом лицемерии весь смысл! Главное здесь — власть. В нашей культуре власть принадлежит им, поэтому им можно иметь один стандарт для себя и другой стандарт для вас.

А когда вы указываете на лицемерие, их ответ, сколь бы многословен ни был, сводится к следующему: «Да, спасибо, что заметили. Вы правы, всё именно так. Мы здесь распоряжаемся, а вы нет. Делайте, как мы сказали, потому что мы так сказали. Делайте так, как мы говорим, а не так, как мы делаем». Это демонстрация силы.

В конечном итоге и здесь вы увидите то же самое. «Да, чёрт побери, ты прав. Ты говоришь вещи, которые нам не нравятся, каждый вечер. Ты имеешь наглость так делать. У тебя самая успешная программа на кабельном телевидении, гораздо успешнее всех остальных. Мы не можем такого позволить! Мы будем использовать весь наш инструментарий, чтобы убрать тебя».

Дата выхода в эфир 29 июня 2021 года.