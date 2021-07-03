 

Украина обвинила Россию в отказе помочь терпящим бедствие рыбакам в Черном море

03.07.2021, 13:20, Новости дня
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российские корабли якобы проигнорировали сигнал о помощи с украинского рыболовецкого судна, которое терпело бедствие в Черном море.

«Ракетный крейсер «Ивановец» (на самом деле ракетный катер – прим. ВЗГЛЯД) и пограничный сторожевой корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала «SOS», – цитирует сообщение украинского минобороны РИА «Новости».

Между тем пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко уточнил, что владелец украинского судна сам отказался от помощи со стороны российских военных.

«У них слабенькая радиостанция и рассчитана на небольшой радиус. Первыми получили сигнал наши моряки. Они уточнили, необходима ли помощь. Дежурный тут же связался с украинской стороной, к этому моменту сигнал получили и украинские спасательные службы», – передает ее слова «Пятый канал».

Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что на помощь экипажу терпящего бедствие в Черном море украинского рыболовного судна направлен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота.

В Росморречфлоте заявили, что жизни людей, находящихся на борту украинского судна, ничего не угрожает, к нему вышел буксир из Одессы.



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