Хакеры сорвали начало массовой вакцинации в Грузии

Регистрация на массовую вакцинацию в Грузии препаратом китайской компании Sinopharm («Синофарм»), которая должна была открыться в 12 часов местного времени (11 мск) сорвана из-за атаки хакеров на сайт Минздрава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Заместитель министра Тамар Габуния сообщила о «массированной кибератаке на портал». «Работаем, чтобы устранить неполадки», – сказала она.

Между тем, в социальных сетях на организаторов процесса вакцинации обрушился шквал критики из-за того, что сайт не работает.

Накануне было объявлено о поступлении в Грузии одного миллиона доз китайских вакцин от коронавируса. Прививки должны начаться 5 июля.

В Грузии проживает 3,7 млн человек. Вакцинировано всего 266 тысяч. Коронавирусом заболело около 370 тысяч человек – десятая часть населения страны. Скончалось 5335 из них.