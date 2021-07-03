 

Во Львовской области ребенок погиб от удара молнии

03.07.2021, 13:18, Новости дня
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“2 июля в 21.45 в селе Тарасовка Львовского района от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются”, – говорится в сообщении.

Глава Пидберизцивской объединенной территориальной общины Василий Коваль в комментарии Zaxid.net сообщил, что причиной смерти подростка могло стать поражение электрическим током. Он рассказал, что трагедия произошла возле церкви, когда местные жители проводили там ремонт и уборку.

Точная причина смерти ребенка устанавливается.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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