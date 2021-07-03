 

Сборная Италия установила рекорд самой длинной победной серии на чемпионатах Европы по футболу

03.07.2021, 13:18, Новости дня
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Победа над Бельгией стала 15-й подряд для “cкуадры адзурры” на Евро.

Отмечается, что до четвертьфинальной встречи в Мюнхене у Бельгии и Италии было по 14 побед.

Перед началом Евро 2020 обе сборные показали максимальный результат в квалификации – 10 побед из 10. На этапе группового турнира Бельгия и Италия выиграли все три матча, а также свои поединки в 1/8 финала.

Рекорд в 14 побед подряд ранее установила сборная Германии тренера Йоахима Лева, которая выиграла все 10 поединков в квалификации к Евро 2012, три матча на групповом этапе финального турнира, а также четвертьфинал. Но затем в полуфинале чемпионата Европы 2012 Германия уступила Италии.

Как пишет сайт УЕФА, “cкуадра адзурра” также повторила рекорд финальных турниров Евро по числу побед (пять) и по длине победной серии (пять матчей).

В полуфинале Евро 2020 против команды Испании, который состоится 6 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе Уэмбли, сборная Италии может обновить свои рекорды.

Контекст:

Как сообщается на сайте УЕФА, на Евро 2020 Италия поочередно обыграла сборные Турции (3:0), Швейцарии (3:0), Уэльса (1:0), а в 1/8 финала – команду Австрии (2:1).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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