“Лучшая летняя закуска”. Хименес-Браво поделился рецептом софрито

“Софрито – это лучшая летняя закуска испанской и португальской кухни. Обычно это ароматные ингредиенты, нарезанные мелкими кусочками, обжаренные или тушеные в растительном масле. Мой рецепт софрито хорошо подойдет к вашему любимому сыру, рыбе или утке”, – отметил он.

Для приготовления софрито нужно:

Лук красный 50 гр.

Фенхель 70 гр.

Клубника 300 гр.

Черный перец 7 гр.

Оливковое масло 70 гр.

Моцарелла 125 гр.

Сливки 30% 35гр.

Сливки нужно нагреть до 60 градусов, добавить нарезанную соломкой моцареллу и оставить на час. Красный лук и фенхель нарезать мелкими кубиками и обжарить в большом количестве оливкового масла. Добавить семена подсолнечника.

Когда овощи поджарилось, нужно добавить мятую руками клубнику, соль и черный перец. Все этому протушить пять минут на среднем огне.

Полученную массу выливаем на тарелку, сверху добавляем моцареллу со сливками, добавляем соль и перец, украшаем зеленью фенхеля.

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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”. Он возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Конституция Украины была принята 25 лет назад – 28 июня 1996 года – Верховной Радой. С тех пор изменения в основной закон государства вносились восемь раз.

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